Автомобили GM перестают тормозить и начинают пригорать

Американский концерн General Motors объявил о старте двух масштабных сервисных кампаний, в ходе которых по всему миру на ремонт будут отозваны более 950 000 автомобилей

Под первую компанию попадают более 550 000 легких пикапов Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500 и седанов Cadillac CT6 2019 модельного года, у которых могут наблюдаться проблемы с программным обеспечением электроники тормозной системы. Этот дефект чреват тем, что на автомобилях могут отказать системы экстренного торможения, системы стабилизации и ABS. Средством решения проблемы станет перепрошивка программного обеспечения управляющих блоков.

Вторая компания распространяется на 400 000 экземпляров пикапов Silverado 1500 и GMC Sierra 1500. Здесь возник производственный дефект - плюсовые кабели аккумуляторов на этих автомобилях во время сборки на заводе обильно заливали термоклеем, в результате чего возможен их перегрев и пожар. Любопытно, что несколько таких случаев уже было зафиксировано. Стоит отметить, что подавляющее большинство отзывных автомобилей было продано на территории США.