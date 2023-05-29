Автомобили Hyundai смогут создать пешеходный переход

Подразделение Mobis, которое в структуре Hyundai отвечает за высокотехнологичные разработки, представило новые светодиодные фары.

Особенность новой оптики – возможность проекции определенных элементов, благодаря особой системе зеркал. На презентации даже показали интересный пример, когда фары смогли «нарисовать» на дорожном полотне полноценный пешеходный переход.

Также оптика может частично дублировать работу проекционного дисплея. К примеру, по онлайн-данным навигационной системы фары смогут вывести перед водителем значок дорожных работ — если маршрут проложен через место, где ремонтируют дорогу, или информировать об ограничениях скорости.