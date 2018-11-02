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2 ноя 2018

Автомобили Jaguar и Land Rover бросают вызов морю

Автомобили Jaguar и Land Rover бросают вызов морю

Точнее - вызов морской болезни. Компания поставила перед собой амбициозную цель - искоренить укачивание в автомобилях, как класс. И это не пустые слова, так как разработка технологии  идет в полную силу

Стоит отметить, что концерн JLR уже опередили инженеры из Citroen. Результатом их изысканий стал специальный аксессуар для водителя и пассажиров – специальные очки с четырьмя кольцами, наполненными жидкостью. Считается, что во время движения очки нормализуют линию горизонта и человек становится, практически, невосприимчив к укачиванию.

Однако разработчики из Jaguar Land Rover решили пойти еще дальше. Предполагается создать полноценную систему контроля самочувствия водителей и пассажиров. Искусственный интеллект будет оценивать (с помощью биометрических датчиков) состояние пассажиров  и, в случае обнаружения симптомов морской болезни, применит меры по стабилизации, а именно: снижение скорости, изменение настроек подвески и.т.д. На данный момент  инженеры марки совместно с британскими учеными занимаются исследованием влияния различных технических факторов на состояние пассажиров, дабы  создать наиболее полноценный инструментарий .

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Вести.ру , motor

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