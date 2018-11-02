Автомобили Jaguar и Land Rover бросают вызов морю

Точнее - вызов морской болезни. Компания поставила перед собой амбициозную цель - искоренить укачивание в автомобилях, как класс. И это не пустые слова, так как разработка технологии идет в полную силу

Стоит отметить, что концерн JLR уже опередили инженеры из Citroen. Результатом их изысканий стал специальный аксессуар для водителя и пассажиров – специальные очки с четырьмя кольцами, наполненными жидкостью. Считается, что во время движения очки нормализуют линию горизонта и человек становится, практически, невосприимчив к укачиванию.

Однако разработчики из Jaguar Land Rover решили пойти еще дальше. Предполагается создать полноценную систему контроля самочувствия водителей и пассажиров. Искусственный интеллект будет оценивать (с помощью биометрических датчиков) состояние пассажиров и, в случае обнаружения симптомов морской болезни, применит меры по стабилизации, а именно: снижение скорости, изменение настроек подвески и.т.д. На данный момент инженеры марки совместно с британскими учеными занимаются исследованием влияния различных технических факторов на состояние пассажиров, дабы создать наиболее полноценный инструментарий .