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28 мар 2019

Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с распространением простуды

Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с распространением простуды

Будущие модели концерна помогут бороться с распространением гриппа и простуды, используя достижения современной медицины. Речь идет об установке в автомобили систем дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения

В JLR считают, что используя системы дезинфекции в климатической установке, можно будет разрушать ДНК патогенных микроорганизмов до поступления воздуха в салон автомобиля. Ультрафиолет поможет бороться с распространением простуды и гриппа. Технология позволит «убивать» бактерии и вирусы, в том числе устойчивые к антибиотикам микроорганизмы, известные как супербактерии. По словам главы отдела медицины (!) Jaguar Land Rover доктора Стива Айли, в среднем в салоне машины автовладелец проводит 300 часов в год. И это время лучше использовать для оказания профилактической медицинской помощи.

Интересно, что  в компании Tesla уже четыре года назад представили нечто подобное - климатическую установку с функцией Bioweapon Defense. Особая система фильтрации, вдохновленная теми, что используется в космической промышленности, способна очищать наружный воздух от пыльцы, бактерий и загрязнений, снижая их уровень до нуля. Тесты показали, что этот режим способен защитить даже от атаки биологическим оружием.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Российская Газета

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