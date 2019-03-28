Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с распространением простуды

Будущие модели концерна помогут бороться с распространением гриппа и простуды, используя достижения современной медицины. Речь идет об установке в автомобили систем дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения

В JLR считают, что используя системы дезинфекции в климатической установке, можно будет разрушать ДНК патогенных микроорганизмов до поступления воздуха в салон автомобиля. Ультрафиолет поможет бороться с распространением простуды и гриппа. Технология позволит «убивать» бактерии и вирусы, в том числе устойчивые к антибиотикам микроорганизмы, известные как супербактерии. По словам главы отдела медицины (!) Jaguar Land Rover доктора Стива Айли, в среднем в салоне машины автовладелец проводит 300 часов в год. И это время лучше использовать для оказания профилактической медицинской помощи.

Интересно, что в компании Tesla уже четыре года назад представили нечто подобное - климатическую установку с функцией Bioweapon Defense. Особая система фильтрации, вдохновленная теми, что используется в космической промышленности, способна очищать наружный воздух от пыльцы, бактерий и загрязнений, снижая их уровень до нуля. Тесты показали, что этот режим способен защитить даже от атаки биологическим оружием.