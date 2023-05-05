Автомобили каршеринга попали под ограничения в Москве

В связи с проведением праздничных мероприятий в центре Москвы временно ограничат доступ к каршерингу.

Если говорить простым языком, то пользователи каршеринга не смогут в ЦАО ни забронировать машину, не завершить аренду. Все ограничения продлятся с сегодняшнего дня и до десятого мая. Проезд в центр на каршеринге будет разрешен, как и обычным машинам – за исключением тех случаев, когда движение будет перекрыто для всех участников дорожного движения.

Отметим, что 8 и 9 мая 2023 года парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы. В эти дни водителям не надо оплачивать стоянку на всех уличных парковках, включая улицы с тарифами 380 и 450 рублей в час.

