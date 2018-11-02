Автомобильный портал Motorpage
2 ноя 2018

Автомобили Kia и Hyundai восславят солнце

Автомобили Kia и Hyundai восславят солнце

Тема экологии уже давно отзывается болью в душе автопроизводителей. Из-за, постоянно увеличивающихся, экологических норм им приходится приспосабливаться, развивая новые технологии. Кто-то занимается гибридами, а кто-то обращается к солнцу

Так поступил концерн Hyundai, решив устанавливать солнечные батареи  на свои автомобили. Сама по себе идея не нова - премиальные производители уже давно  ставят подобные панели. Однако  Hyundai хочет первым перенести это решение на массовый сегмент.  Разработки уже идут в полную силу и серийные автомобили будут представлены уже в следующем году. Однако в начале, из-за высокой стоимости самих солнечных панелей, они будут установлены на  дорогих гибридных автомобилях.

Сейчас корейцы работают над уменьшением себестоимости подобной технологии. Если говорить о сценарии использования, то он может быть разным. Например, панель может стать дополнительным источником энергии,  от которого может питаться различное оборудование автомобиля. К слову, компания Audi предполагает установку солнечных панелей на свои электромобили. Она будет служить питанием для кондиционера и других электрических функций, что положительно скажется на запасе хода автомобиля.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Рамблер, Колеса , drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Маленькие штрафы пойдут «под списание»

01 ноября 2018

Автомобили Audi могут сгореть

01 ноября 2018

Топливный ответ правительству

01 ноября 2018
Kia Quoris 2019

Новый Quoris едет к нам!

01 ноября 2018
Nissan X-Trail 2019

"Хитрила" обновляется!

01 ноября 2018

Куба далеко? Куба рядом. АвтоВаз начал поставки

31 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2019 потрафил драйверам, не обидев джиперов Тест драйв
02 ноября 2018

Subaru Forester
"Subaru Forester потрафил драйверам, не обидев джиперов"
Lexus RC F - lexus rc f 2015
Тест драйв
31 октября 2018

Lexus RC F
"Lexus RC F: Из высшей лиги"
GAZ Gazel Sobol - туда, где не было туристов
Автопутешествия
29 октября 2018

GAZ Gazel Sobol
"Туда, где не было туристов"
Haval H9 - haval h9 2017 дорогу осилит
Тест драйв
26 октября 2018

Haval H9
"Дорогу осилит"

Написано новостей:

2 2 1 2 5