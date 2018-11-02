Автомобили Kia и Hyundai восславят солнце

Тема экологии уже давно отзывается болью в душе автопроизводителей. Из-за, постоянно увеличивающихся, экологических норм им приходится приспосабливаться, развивая новые технологии. Кто-то занимается гибридами, а кто-то обращается к солнцу

Так поступил концерн Hyundai, решив устанавливать солнечные батареи на свои автомобили. Сама по себе идея не нова - премиальные производители уже давно ставят подобные панели. Однако Hyundai хочет первым перенести это решение на массовый сегмент. Разработки уже идут в полную силу и серийные автомобили будут представлены уже в следующем году. Однако в начале, из-за высокой стоимости самих солнечных панелей, они будут установлены на дорогих гибридных автомобилях.

Сейчас корейцы работают над уменьшением себестоимости подобной технологии. Если говорить о сценарии использования, то он может быть разным. Например, панель может стать дополнительным источником энергии, от которого может питаться различное оборудование автомобиля. К слову, компания Audi предполагает установку солнечных панелей на свои электромобили. Она будет служить питанием для кондиционера и других электрических функций, что положительно скажется на запасе хода автомобиля.