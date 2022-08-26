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26 авг 2022

Автомобили Lada начнут производить шесть дней в неделю

Автомобили Lada начнут производить шесть дней в неделю
Автор фото: фирма-производитель

Буквально на днях АвтоВАЗ смог вернуться к обычному режиму работы. Теперь же руководство предприятия собирается сделать так, чтобы конвейер работал без перерыва.

«29 июля вышел приказ, в соответствии с которым с 15 августа автомобили «Лада Гранта» и «Лада Нива» будут выпускаться в пятидневном режиме. А с 29 августа по 27 ноября автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным. При этом неполная рабочая неделя отменяется для всех работников нашего предприятия» - приводит ТАСС слова сопредседателя согласительной комиссии АвтоВАЗ Дмитрия Михаленко.

Глава предприятия, Максим Соколов, также сообщил, что АвтоВАЗ начинает набор рабочего персонала. На эти шаги российский автомобильный гигант ради повышения объемов выпуска моделей Lada Granta и Lada Niva.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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