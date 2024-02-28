Автомобили марки Forthing будут собирать в России

На калининградском заводе компании “Автотор” будут собирать три модели китайской марки Forthing. Запуск намечен на следующий месяц

Речь идет о кроссоверах Forthing T5 и T5 Evo, а также минивене M4 Yacht. К слову, у нас будут собирать именно актуальные модификации. T5 станет самым доступным автомобилем марки. Его габариты: 4545/1855/1765 мм., при колесной базе в 2720 мм. Он приводится в движение 1,6-литровым “атмосферником” мощностью 122 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Привод исключительно передний. На ступень выше стоит T5 Evo и габариты у этого кроссовера чуть другие: 4565/1860/1690 мм., колесная база - 2715 мм. На родине он также предложен с гибридной силовой установкой (1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 170 л.с. и электродвигатель на 177 л.с.). Однако в России он будет предложен исключительно с 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 197 л.с. Коробка - 7-ступенчатый “робот”. Привод также передний. Такая же силовая установка достанется и минивэну Forthing Yacht. Его размер составляет: 4850/1900/1715 мм., колесная база - 2900 мм. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+2+3.

Ожидается, что продажи начнутся в первом квартале этого года. На первом этапе планируется частично локализовать компоненты первого уровня. Это включает различные крепежи, заглушки, отделку салона, установку сидений, климат-контроля и тому подобное. Однако в ближайшем будущем уровень локализации будет постепенно повышаться.