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6 фев 2020

Автомобили на шипованной резине урежут в правах

Автомобили на шипованной резине урежут в правах

Госдума приступила к изучению предложений с новыми ограничениями для автомобилей с шипованными шинами. Среди них: снижение скоростных лимитов, возврат обязательного знака «Шипы»

Как сообщает Коммерсант, власти планируют ввести ограничения из-за сильного вреда, который наносят дорогам шипы. По данным Российского университета транспорта (РосдорНИИ), на ремонт колейности, возникающей зачастую именно из-за использования шипованной резины, ежегодно уходит 53 миллиарда рублей.

Если говорить конкретнее, то, например,  Автодор предлогает ввести штраф за нарушение сроков использования шипованной резины. Согласно действующему техническому регламенту, шипованные покрышки разрешено эксплуатировать 273 дня в году — с начала сентября до конца мая. Нарушителей предполагается ловить при помощи камер. В свою очередь, РосдорНИИ предлагают также снизить максимально допустимую скорость для автомобилей с шипованными шинами. Например, установить лимит в 90 км/ч вместо нынешних 110 км/ч на магистралях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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