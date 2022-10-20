Автомобили Peugeot и Toyota стали угонять при помощи колонок

Необычный способ угона изобрели злоумышленники во Франции – они вскрывали машины при помощи Bluetooth-колонки

Разумеется, само по себе устройство безопасно, но злоумышленники модифицировали его, вшив программный мастер-ключ, который помогал вскрывать машину, а после подключения к бортовой системе – заводить ее и разблокировать управление. Причем со стороны это не вызывало каких-либо серьезных подозрений.

Местная полиция установила, что подобные устройства в виде музыкальных колонок буквально наводнили интернет. При стоимости в пять тысяч евро за одно устройство покупатель еще получал специальную видеоинструкцию с пошаговым механизмом угона. На текущий момент ведется расследование