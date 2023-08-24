Автомобили продолжают дорожать

За первое полугодие 2023 года стоимость автомобилей на первичном и вторичном рынке по стране поднялась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на авто составил 2 млн. рублей

Согласно данным компании “СберАвто” и аналитического ресурса “Чек Индекс”, автомобили с пробегом в России в среднем подорожали на 18% (теперь средняя цена - 1,3 млн. рублей). Самое высокое повышение цен было зафиксировано в Москве. Так, за новый автомобиль в столице попросят 3 млн. рублей, а за подержанный 1,7 млн. рублей.

Эксперты считают, что повышение стоимости связано с изменившимся предложением. Новые автомобили теперь завозят из других стран, преимущественно из Китая. Причем импортируют в основном модели премиум-класса. Сегодня машины стоимостью менее 2 млн. рублей стали редкостью на рынке. В то же время, продажи подержанных авто напрямую зависят от ситуации на первичном рынке. Со снижением количества новинок среднего сегмента, упало и предложения на вторичном рынке.

Еще одной причиной увеличение цены стало сильное повышение ставки утилизационного сбора на автомобили. На стоимость машин негативно влияет и повышение курса доллара, который пробил отметку в 100 рублей на прошлой неделе. Таким образом, цены увеличиваются пропорционально росту курса валют.

Напомним, что за первое полугодие 2023 года продажи автомобилей в России выросли как на первичном, так и на вторичном рынках. В соответствии с данными “Автостата”, за первое полугодие 2023 года в России приобрели более 400 тысяч новых авто, на 14% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Продажи в сегменте вторичного рынка увеличились практически на 27%, что составило 2,8 млн. проданных автомобилей с пробегом.