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1 авг 2018

Автомобили с пробегом: в России разлюбили Lada

Автомобили с пробегом: в России разлюбили Lada

Вторичный рынок из-за продолжающегося в России кризиса и экономической нестабильности практически не вырос, особенно на фоне рынка новых легковушек. Но на нем замечены интересные тенденции

Всего в январе-июне этого года в России было реализовано 2,54 миллиона автомобилей с пробегом, это на два процента больше, чем годом ранее. Причем в июне рынок вырос на 4,8% до 480,6 тысяч автомобилей.

В лидерах остается отечественная Lada — в первом полугодии было продано 660,5 тысяч различных моделей с пробегом этой марки. Это позволило марке захватить 26,6% вторичного рынка, но ее продажи падают: снижение спроса составило 3,5 процента.

Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (+2,7%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 140,9 тыс. машин (+5,4%).

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», в топ-10 рынка отрицательную динамику показывает только отечественная Lada. Остальные бренды находятся в «плюсе», причем лучше других обстоят дела у Kia (рост более 20%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada-2114, объем вторичного рынка которого в январе – июне 2018 года составил 70,6 тыс. единиц, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (63,2 тыс. шт.; +2,3%), который является лучшим среди иномарок с пробегом. Третью строчку рейтинговой таблицы занимает седан Lada-2107 (61,7 тыс. шт.; -9,5%).

Эксперты отмечают, что, помимо Ford Focus, рыночный рост зафиксирован у половины моделей, входящих в первую десятку: Kia Rio (+31,1%), Hyundai Solaris (+24,1%), Toyota Camry (+6,3%), Lada Priora (+5,3%), Toyota Corolla (+2,3%). Что касается корейских моделей, столь высокий показатель роста во многом обусловлен тем, что они уже несколько лет входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово реализуются на вторичном рынке.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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