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3 фев 2023

Автомобили "Скорой помощи" начнут штрафовать водителей

Автомобили "Скорой помощи" начнут штрафовать водителей
На машинах «Скорой помощи» появились мобильные камеры фиксации нарушений ПДД. Функционал их ограничен, но ничего не мешает снять остальные программные запреты.
На сегодняшний день камеры фиксируют лишь одно правонарушение - "непропуск" машины экстренной службы. Зафиксировав несоблюдение правил, камеры автоматически высылают данные в ГИБДД и ЦОДД, где уже составляется протокол и высылается постановление с санкциями. К слову, мера наказания за вышеуказанное нарушение - штраф от трех до пяти тысяч рублей. В некоторых случаях водителя могут лишить прав сроком на один год.
 
Если же в деле вскроются отягчающие обстоятельства, например, факт причинения пациенту реанимобиля тяжкого вреда здоровью из-за задержки экипажа, то водителя автомобиля, который создал помеху, могут лишить не только удостоверения, но и свободы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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