Автомобили Tesla сбивают детей

Автопилот – время идет, и мы начинаем чаще вверять себя и судьбу пассажиров в руки автоматики. Вот только реальная практика показывает, что пока рано отказываться от стандартного управления автомобилем.

Вот вам интересный пример - YouTube-канал Dan O'Down Media опубликовал видеоролик о работе «автопилота» Теслы. В нём машина под управлением электроники трижды не замечает манекен ребёнка и сбивает его.

Занятно, но никаких сложных условий, которые могли бы сбить электронику машины, не было! То есть машину выпускали в солнечную погоду на ровную прямую дорогу. Даже манекен появлялся не неожиданно, а просто стоял на дороге. Причины плохой работы искусственного интеллекта Tesla не уточняются.