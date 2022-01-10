Автомобили Tesla стали причиной гигантской пробки

На ежегодной выставке электроники и технологий CES в Лас-Вегасе автомобили Tesla устроили пробку в однополосном тоннеле Vegas Loop. Девяносто электромобилей образовали трехкилометровый затор

Иронично, но тоннель Vegas Loop создавался, как раз, для того, чтобы эти самые пробки искоренять. Планы были грандиозными – 46 километров подземных путей должны были разгрузить весь центр Вегаса. В свое время даже Илон Маск (ему принадлежат компании Tesla и The Boring Company — строитель тоннеля) писал в своем Twitter: «или пробки, или тоннели». Сейчас Маск не дает никаких комментариев в отношении возникшей проблемы.

Впрочем, доподлинно неизвестно почему подобное произошло. Многие связывают причины с человеческим фактором, так как все электромобили находились под управлением обычных водителей.