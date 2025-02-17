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17 фев 2025

Автомобили в России стремительно стареют

Автомобили в России стремительно стареют

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2025 года в России насчитывалось 33,5 млн легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. Это составляет 70,5% от всего автопарка страны

Для сравнения, доля автомобилей, выпущенных за последние 10 лет, составляет лишь 29,5% – это 14 млн машин. В целом, на начало 2025 года в стране зарегистрировано 47,5 млн легковых автомобилей.

Примечательно, что спрос на подержанные автомобили на рынке продолжает расти, особенно в бюджетном сегменте. В условиях ограниченного импорта и роста цен на новые машины россияне все чаще выбирают “капитальный ремонт” и продление ресурса старых авто вместо покупки новых. На это влияет множества факторов, в числе которых постоянно растущие цены на новые автомобили.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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