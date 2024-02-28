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28 фев 2024

Автомобиля от Apple не будет

Автомобиля от Apple не будет
Автор фото: фирма-производитель

Спустя 10 лет разработки компания Apple завершила проект по созданию собственного автомобиля. Согласно инсайдерской информации, команда, работающая над автомобилем, была полностью расформирована

Так называемый iCar разрабатывается с 2014 года и с тех пор не было ни анонсов, ни подтверждений, что прототип хотя бы есть. Предполагалось, что iCar получит автопилот третьего уровня, а его дизайн должен был быть футуристичным. 

По последним отчетам компании следовало, что над проектом трудилось более 2000 сотрудников и теперь большая часть из них будет перенаправлена на разработку “яблочного” искусственного интеллекта. Разработка ИИ на данный момент руководству компании кажется более перспективной, чем создание электрокара.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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