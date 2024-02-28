Автомобиля от Apple не будет

Спустя 10 лет разработки компания Apple завершила проект по созданию собственного автомобиля. Согласно инсайдерской информации, команда, работающая над автомобилем, была полностью расформирована

Так называемый iCar разрабатывается с 2014 года и с тех пор не было ни анонсов, ни подтверждений, что прототип хотя бы есть. Предполагалось, что iCar получит автопилот третьего уровня, а его дизайн должен был быть футуристичным.

По последним отчетам компании следовало, что над проектом трудилось более 2000 сотрудников и теперь большая часть из них будет перенаправлена на разработку “яблочного” искусственного интеллекта. Разработка ИИ на данный момент руководству компании кажется более перспективной, чем создание электрокара.