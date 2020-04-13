Автомобильная отрасль официально признана пострадавшей

Банк России включил автомобильную сферу в список пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Этот перечень используется для регуляторных послаблений банками. Также таким компаниям в первую очередь будет выделяться государственная поддержка.

«В расширенный перечень вошли деятельность автовокзалов и автостанций, вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом, это, в частности, аэропорты, производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта, бытовые услуги. Также мы распространяем меры поддержки на лизинговую отрасль», — сказала Набиуллина на онлайн-конференции, прошедшей 10 апреля.

Соответственно, теперь производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта официально признаны пострадавшими от COVID-19. Организации, действующие в этих сферах, могут не позднее 30 сентября обратиться в банки с требованием о приостановке своих обязательств по кредитным договорам.