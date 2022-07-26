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26 июл 2022

Автомобильные банки продолжают свою работу даже под санкциями

Автомобильные банки продолжают свою работу даже под санкциями

Несмотря на заморозку деятельности иностранных автопроизводителей в России, их дочерние банки продолжают работу

Любопытно, что большинство из них готовы предложить очень низкие ставки, чуть ли не в два раза меньше тех, что предлагают обычные банки.  Конечно же, на другой чаше весов находятся более жесткие требования к заемщикам, однако, уже одно наличие таких программ должно оказать положительное влияние на рынок.

На данный момент официально о своей работе заявляют банки «МС Банк Рус» (принадлежит концерну Mitsubisi) и «РН Банк» (связан с Renault, Nissan и АвтоВАЗ). Обе финансовые организации работают в стандартном режиме и планов по уходу с рынка России у них нет.

При написании новости использовалась информация:
mail.ru

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