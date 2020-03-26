Автомобильные кинотеатры обрели вторую жизнь

В США из-за закрытия обычных кинотеатров на карантин, вызванный пандемией коронавируса, бум популярности переживают автомобильные кинотеатры, которые позволяют придерживаться правил социального дистанцирования. Об этом рассказало издание New York Times.
Для безопасности билеты в автомобильные кинотеатры продаются только онлайн или по телефону. На въезде сотрудники работают в специальных перчатках и регулярно дезинфицируют общественные места. Интересно, что некоторые владельцы автомобильных кинотеатров считают, что нынешняя популярность является временной. Они боятся, что после снятия карантина все снова начнут ходить в обычные кинотеатры и забудут о просмотре фильмов под открытым небом.
Между тем, впервые автомобильные кинотеатры под открытым небом появились в 1930-х годах, а их популярность пошла на убыль спустя двадцать лет. С тех пор в США количество площадок для просмотра фильмов из собственного автомобиля сократилось с 5000 до 305.