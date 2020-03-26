Автомобильные кинотеатры обрели вторую жизнь

В США из-за закрытия обычных кинотеатров на карантин, вызванный пандемией корона­вируса, бум популяр­ности переживают автомо­бильные кино­театры, которые позволяют придержи­ваться правил социального дистанци­рования. Об этом рассказало издание New York Times.

Для безопасности билеты в автомобильные кинотеатры продаются только онлайн или по телефону. На въезде сотрудники работают в специ­альных перчатках и регулярно дезин­фици­руют общественные места. Интересно, что некоторые владельцы автомобильных кино­театров считают, что нынешняя популяр­ность является временной. Они боятся, что после снятия карантина все снова начнут ходить в обычные кинотеатры и забудут о просмотре фильмов под открытым небом.

Между тем, впервые автомобильные кинотеатры под открытым небом появились в 1930-х годах, а их популяр­ность пошла на убыль спустя двадцать лет. С тех пор в США количе­ство площадок для просмотра фильмов из собствен­ного авто­мобиля сократилось с 5000 до 305.