Автомобильные компании перезапускают заводы в Европе

Несмотря на то, что окончательная победа над коронавирусом пока не маячит даже на горизонте, многие производители с 27 апреля возобновят сборку машин

В понедельник собирается открыться завод Volkswagen в Вольфсбурге. В честь этого на стену фабрики помещено забавное изображение в стиле игры Pac-Man из 80-х, на котором перевернутый набок логотип компании поедает вирус. BMW в понедельник намеревается приступить к производству двигателей. 4 мая компания хочет открыть фабрики в британском Гудвуде. К 11 мая начнут работать предприятия в Дингольфинге (Германия). Заокеанские заводы BMW — в Спартанберге (США) и Сан-Луис-Потоси (Мексика) — также возобновят работу в мае.

На предприятиях будут введены меры предосторожности. Рабочие должны носить маски и держаться на расстоянии друг от друга. Порядок рассадки в заводских автобусах BMW был изменен, также как и процесс входа и выхода из автобуса. Fiat Chrysler хочет возобновить производство в Италии, которая сильнее других пострадала от вируса. Во Франции начнет работать завод Toyota в Валансьене и Renault — в Клеоне (там выпускают моторы). На этой же неделе будет запущена фабрика Volvo Cars в Швеции. В России же большинство автозаводов возобновили работу в середине апреля. Они тоже предприняли различные меры предосторожности.