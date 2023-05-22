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22 май 2023

Автомобильные кредиты в России пробили потолок

Автомобильные кредиты в России пробили потолок

По итогам апреля средний размер автомобильного кредита в России достиг 1,3 миллиона рублей

Как сообщают РИА «Новости», по мнению аналитиков данное значение выше аналогичного за прошлогодний период. Всего в апреле российские покупатели автомобилей взяли 68,9 тысячи целевых кредитов, что почти в четыре раза больше, чем год назад. Общая сумма займов превысила отметку в 90 миллиардов рублей.

В то же время в нашей стране сильно возросло количество просроченных кредитов. Их число увеличилось на 5,5% — до 110,1 тысячи, а объём — до 68,3 миллиарда рублей, и это значение также названо рекордным.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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