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30 ноя 2018

Автомобильные номера будут продавать на аукционах

Автомобильные номера будут продавать на аукционах

Речь идет о номерных знаках с красивыми комбинациями букв и цифр. Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы такие номера продавались через специальные аукционы

Площадкой проведения аукционов станет интернет.  Однако, как сообщили в министерстве,  сейчас предстоит решить множество организационных вопросов, в том числе по процессу отбора знаков, по контролю проведения торгов и установке критериев для них. Проще говоря,  систему придется разработать, что называется, с нуля.

К слову, инициативная группа предлагает три варианта развития событий. Первый вариант — абсолютно все автомобильные номера выставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй — лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Последний вариант может оказаться наиболее реальным, так как согласно ему покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

Между тем, в мире уже давно практикуется  продажа номерных знаков. Так, например, бельгийские власти предлагают приобрести номер за две тысячи евро, причем на номере можно написать практически все, что вздумается. Подобная схема работает и в Дании, правда там стоимость желаемого сочетания букв и цифр стоит на целую тысячу евро дешевле. Интересная ситуация с номерами обстоит в Англии, где знаки можно купить заранее без привязки к конкретному автомобилю.

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