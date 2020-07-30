Автомобильный портал Motorpage
30 июл 2020

Автомобильные Нострадамусы сделали важное предсказание

Автомобильные Нострадамусы сделали важное предсказание

Аналитики считают, что уже через десять лет каждый третий автомобиль будет электрическим. Эра ДВС подходит к концу?

Смелое заявление, но эксперты из аудиторской компании Deloitte делают серьезные ставки на то, что треть всех продаваемых автомобилей в мире к концу нынешнего десятилетия окажется электрифицированной.  Кроме того,  к 2030 году ежегодно будет реализовываться около 31,1 млн электромобилей — это на 10 млн больше по сравнению с последним прогнозом за январь 2019 года. Примечательно, что, по словам компании, пик продаж бензиновых и дизельных авто уже прошел.

Отмечается, что до 2024 года мировой автомобильный рынок не вернется к допандемическому уровню, а в этом году продажи электрокаров составят 2,5 миллиона. Однако к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 11,2 миллиона. К 2030 году на электромобили будет приходиться примерно 81% всех проданных электрифицированных машин.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Cadillac придумал названия для новых электрокаров

30 июля 2020

Серебряный автомобиль победил своего фиолетового собрата

30 июля 2020

Mitsubishi Motors уйдет из Европы

30 июля 2020

Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году

30 июля 2020
Sony Vision-S Concept (2020)

Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям

30 июля 2020

Стал известен покупатель российского завода GM

29 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 универсальные преимущества Тест драйв
30 июля 2020

Lada Vesta Cross
"Универсальные преимущества"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 какие инстинкты пробуждает новая версия
Тест драйв
27 июля 2020

Lada Xray Cross
"Какие инстинкты пробуждает новая версия Lada XRAY Cross"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 первый и единственный
Тест драйв
24 июля 2020

Hyundai Solaris
"Первый и единственный"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 3 3 3