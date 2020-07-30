Автомобильные Нострадамусы сделали важное предсказание

Аналитики считают, что уже через десять лет каждый третий автомобиль будет электрическим. Эра ДВС подходит к концу?

Смелое заявление, но эксперты из аудиторской компании Deloitte делают серьезные ставки на то, что треть всех продаваемых автомобилей в мире к концу нынешнего десятилетия окажется электрифицированной. Кроме того, к 2030 году ежегодно будет реализовываться около 31,1 млн электромобилей — это на 10 млн больше по сравнению с последним прогнозом за январь 2019 года. Примечательно, что, по словам компании, пик продаж бензиновых и дизельных авто уже прошел.

Отмечается, что до 2024 года мировой автомобильный рынок не вернется к допандемическому уровню, а в этом году продажи электрокаров составят 2,5 миллиона. Однако к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 11,2 миллиона. К 2030 году на электромобили будет приходиться примерно 81% всех проданных электрифицированных машин.