Автомобильные заводы должны скоро заработать

Сейчас речь пойдет о заводах Hyundai, Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге, где местный городской комитет уже объявил о скором перезапуске предприятий

Конвейеры вышеуказанных заводов будут снова запущены до конца марта – заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Чиновник также сообщил, что одно предприятие уже работает в полную силу, правда конкретика приведена не была.

Скорее всего, речь идет о заводе Hyundai. Это наиболее вероятный кандидат, в особенности, если учесть заявления корейских властей о нераспространении санкций на производство машин и электроники. Отметим, что мощности завода Hyundai были остановлены первого числа.

Что касается Nissan, то его предприятие встало 10 марта, и по неподтвержденным данным должно заработать вновь 4 апреля. Впрочем, теперь стало известно, что партнер по альянсу — марка Renault — решила приостановить деятельность в РФ. Возможно, это заставит и Nissan пересмотреть планы.

