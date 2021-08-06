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6 авг 2021

Автомобильный рынок Англии пробил дно

Автомобильный рынок Англии пробил дно

Британское Общество автопроизводителей и трейдеров сообщает о том, что национальный автомобильный рынок установил антирекорд

Английский рынок упал ниже исторического минимума – он сократился более чем на двадцать пять процентов в годовом выражении, показав худший результат с 1998 года.  Причина тому банальна - пандемия Covid-19.

Важно понимать, что речь идет не только о слабой покупательской способности населения, но и проблем с производством. Дело в том, что многие сотрудники автомобильных предприятий в Великобритании были вынуждены соблюдать самоизоляцию из-за возможных контактов с инфицированными. Это привело к острой нехватке рабочих рук на предприятиях. Соответственно объемы производства также сократились. 

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