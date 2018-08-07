Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в правила регистрации транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Российской Федерации

Согласно внесенным поправкам получать номера можно будет не только в ГИБДД, но и у автомобильных дилеров, а также в других «специализированных организациях». Организации, которые смогут выдавать номера, внесут в специальный реестр.

Присваивать буквенно-цифровые сочетания будет по-прежнему ГИБДД, но вот изготавливать номера смогут сами автовладельцы у компаний, которые получат такое право. Их также внесут в специальный реестр. Предельные тарифы на изготовление самих номеров установит Федеральная антимонопольная служба. Сегодня стоимость изготовления комплекта дубликатов номеров в коммерческих организациях стоит от 700 до 3000 рублей.

Закон принят по инициативе МВД, которое таким образом решило экономить бюджетные средства, выделяемые на изготовление государственных регистрационных знаков. Однако в принятых поправках нет ни слова о механизме присвоения сочетаний и изготовлении номеров.

Но закон вступит в силу только 3 августа 2019 года. До этого момента регистрация транспортных средств возможна исключительно в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД. Предполагается, что за этот период будут разработаны соответствующие механизмы и установлены тарифы.

