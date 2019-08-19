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19 авг 2019

Автопроизводителей могут обязать устанавливать систему «обнаружения присутствия ребенка»

Автопроизводителей могут обязать устанавливать систему «обнаружения присутствия ребенка»

В обозримом будущем в новых автомобилях может появиться еще одна обязательная система — она будет оповещать о наличии ребенка в машине. Подобная функция создана, чтобы автомобилисты не забывали в салоне детей

Что поделать, статистика вещь бессердечная и злая. К сожалению, трагические случаи, когда оставленные в раскаленной на солнцепеке машине погибают маленькие дети, отнюдь не единичны и внедрение подобных систем становятся очень важным шагом. Между тем , эксперты отмечают, что спрос на подобные системы постепенно растет, однако поскольку речь идет о жизни и здоровье детей, то необходимо ввести обязательное требование об установке на законодательном уровне.

Такая инициатива уже обсуждается в США и Европе. С 2022 году ассоциация Euro NCAP собирается проверять наличие такой функции, которая бы смогла определить наличие забытого в салоне ребенка и предупредить родителей и/или экстренные службы. К слову, некоторые производители уже начали устанавливать подобные системы штатно. К примеру, General Motors внедрила функцию под названием Rear Seat Reminder в 2016 году на кроссовер GMC Acadia, а затем предложила и для других моделей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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