Автопроизводители прекращают поставлять автомобили в Россию, но санкции здесь не причем!

BMW, Mercedes, General Motors и многие другие компании заявили о прекращении поставок машин в Россию, вот только происходит это не из-за санкций

Сейчас практически все автопроизводители не могут наладить логистические цепочки и оптимизировать производственные процессы. Дополнительно все осложняется скачками курса валют. Вот, к примеру, заявление генерального директора BMW Group Россия Ирины Шрамко: «Конечно, ситуация сейчас исключительная: то, что мы переживали на фоне коронавируса даже не идет ни в какое сравнение. Сейчас многие компании борются в принципе за возможность существования. Логистические цепочки нарушены, а разница курсов валют может нивелировать любую прибыль». Ровно по той же причине остановил производство и отечественный АвтоВАЗ.

На данный момент автомобильные дилеры распродают свои складские запасы, причем клиенты сталкиваются с сумасшедшими наценками, которые порой достигают нескольких миллионов рублей, и это касается даже массового сегмента. Hyundai Creta за четыре с половиной миллиона рублей – это новая и страшная реальность.