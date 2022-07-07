Автопроизводители стали отказываться от АМ-радио

Производители электромобилей все чаще выпускают свои модели без традиционного AM-радио, в чем причина?

Для начала стоит разобраться в самом принципе работы АМ-радиостанций. Некоторые ошибочно полагают, что FM и АМ диапазоны различаются длинной радиоволн. На самом деле, разница заключается в модуляции - AM — это амплитудная модуляция, при которой мощность сигнала постоянно меняется. FM означает модуляцию частотную, когда уровень сигнала постоянный, но меняется частота. Надо сказать, что АМ-диапазон широко распространен в глубинке США, так как здесь сигнал передается на дальние расстояния, а сам процесс передачи дешевле.

Что касается автопроизводителей, то их отказ объясним помехами, которые возникают при прослушивании АМ-диапазона, а для премиальных машин, коими сейчас является большинство электромобилей, тишина в салоне оказывается одним из параметров, который определяет статус машины.

