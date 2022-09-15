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15 сен 2022

Автопром практически лишится государственной поддержки

Автопром практически лишится государственной поддержки

Удивительно, но правительству и налоговым службам попросту не удалось собрать необходимый объем средств.

Поясним – фонд поддержки автопрома формировался из поступлений, которые автопроизводители платили в рамках утилизационного сбора.  Однако с весны 2022 года практически все автозаводы зарубежных компаний в стране простаивают, соответственно, поступлений утильсбора от них нет.

В итоге, вместо запланированных 15 миллиардов рублей удалось собрать менее десятка! Причем, как сообщает «Коммерсантъ», сейчас даже нет официального подтверждения на запуск основной программы льготного кредитования, не говоря уже о лизинге.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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