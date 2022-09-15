Автопром практически лишится государственной поддержки

Удивительно, но правительству и налоговым службам попросту не удалось собрать необходимый объем средств.

Поясним – фонд поддержки автопрома формировался из поступлений, которые автопроизводители платили в рамках утилизационного сбора. Однако с весны 2022 года практически все автозаводы зарубежных компаний в стране простаивают, соответственно, поступлений утильсбора от них нет.

В итоге, вместо запланированных 15 миллиардов рублей удалось собрать менее десятка! Причем, как сообщает «Коммерсантъ», сейчас даже нет официального подтверждения на запуск основной программы льготного кредитования, не говоря уже о лизинге.