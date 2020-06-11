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11 июн 2020

Авторынок растет только в одном крупном городе России

Авторынок растет только в одном крупном городе России

Хуже всего ситуация с продажами обстоит в Москве

Рост продаж новых автомобилей с начала 2020 года зафиксирован только в одном из 16 городов-миллионников России. Этим городом стал Омск: с января по май омичи купили 2,2 тыс. машин, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года. По итогам апреля омский авторынок продемонстрировал меньшее падение, чем в других городах-миллионниках.  Между тем, как сообщает Aвто Mail.ru, в мае российский авторынок упал на 51,8%, всего в последний месяц весны в России было реализовано 63 033 автомобиля. Это на 67 813 машины меньше, чем в мае 2019 года.

Минимальное снижение (-0,3% до 6,2 тыс. шт.) за 4 месяца отмечено в Екатеринбурге, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Хуже всего дела обстоят в Москве: здесь авторынок упал на 17%. В Краснодаре и Ростове-на-Дону падение составило 16% и 15% соответственно. Также более 10% потеряли авторынки Санкт-Петербурга (-13%) и Красноярска (-11%). В других городах-миллионниках также зафиксирован спад: Уфа (-8%), Пермь (-7%), Казань (-7%), Самара (-6%), Волгоград (-4%), Воронеж (-3%), Новосибирск (-3%), Нижний Новгород (-2%), Челябинск (-1%).

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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