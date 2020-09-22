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22 сен 2020

Авторынок умер окончательно – признание властей

Авторынок умер окончательно – признание властей

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров предрекает снижение на треть объема реализации новых автомобилей по итогам текущего года

В Минпромторге РФ прогнозируют спад рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году на 25-30% относительно 2019-го, то есть роста продаж в оставшиеся 2,5 месяца не ожидается. Позитивная тенденция будет наблюдаться только по заказам грузовиков, легкого коммерческого транспорта, а также автобусов — производство последних на мощностях «Группы ГАЗ» и КАМАЗа загружено почти на 100%. «Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано. И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии» - приводят «Известия» слова Мантурова.

По словам министра, правительство понимает важность автопрома для экономики, поскольку он поднимает за собой и другое производство. Именно поэтому в текущем году государство дополнительно выделило 25 млрд рублей на программы стимулирования спроса на машины.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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