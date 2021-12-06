Авторынок в ноябре: продолжаем падать?

Да, отрицательные показатели будут демонстрироваться и в декабре текущего года. Причины падения тоже всем известны

В АЕБ выпустили очередной ежемесячный отчет о статистике продаж автомобилей в России. К сожалению, статистика неутешительная - по итогам ноября 2021 года продано 125 466 машин, что на 20,4 меньше, чем в аналогичном месяце 2020-го. Да, падение продолжается, и причины тому тоже известны – дефицит микросхем и так далее. Скажем больше – в АЕБ считают, что отрицательная динамика будет прослеживаться вплоть до февраля следующего года.

Важный нюанс - по итогам 11 месяцев 2021 года авторынок все же показал положительную динамику — 1 439 045 проданных автомобилей, +6,5% относительно января-ноября 2020-го! С одной стороны, такие показатели обеспечены ростом в первом полугодии, когда многие бросились скупать машины, предпочитая вложить деньги хоть куда-нибудь. С другой стороны, около 80 процентов всех продаж обеспечиваются кредитными средствами!