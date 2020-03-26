Автосалоны России закрываются

Дилерские центры всех автомобильных марок не будут работать с 28 марта по 5 апреля в связи с указом Путина о мерах противодействия распространению коронавируса

Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Сергея Киселева. На такой шаг дилеры обязаны пойти после указа президента Владимира Путина, в котором он в целях снижения распространения нового вируса объявил нерабочей всю следующую неделю.

Длинные выходные не коснутся только сотрудников аптек и медицинских организаций, работников продовольственных магазинов, неотложных и экстренных служб, ремонтников и сотрудников непрерывно действующих организаций.

Как уточнил Киселев, дилеры надеются сохранить возможность продолжать обслуживание автомобилей, поскольку это обеспечивает до 50% дохода предприятий. Руководство автосалонов уже обратилось за соответствующими разъяснениями в правительство.