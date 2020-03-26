Автомобильный портал Motorpage
26 мар 2020

Автосалоны России закрываются

Автосалоны России закрываются

Дилерские центры всех автомобильных марок не будут работать с 28 марта по 5 апреля в связи с указом Путина о мерах противодействия распространению коронавируса

Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Сергея Киселева. На такой шаг дилеры обязаны пойти после указа президента Владимира Путина, в котором он в целях снижения распространения нового вируса объявил нерабочей всю следующую неделю.

Длинные выходные не коснутся только сотрудников аптек и медицинских организаций, работников продовольственных магазинов, неотложных и экстренных служб, ремонтников и сотрудников непрерывно действующих организаций.

Как уточнил Киселев, дилеры надеются сохранить возможность продолжать обслуживание автомобилей, поскольку это обеспечивает до 50% дохода предприятий. Руководство автосалонов уже обратилось за соответствующими разъяснениями в правительство.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Datsun Magnite

В России может появится новый кроссовер Datsun

26 марта 2020

Власти Москвы рекомендовали водителям дистанционно платить за парковку

26 марта 2020

Самоизоляция сократила число ДТП

26 марта 2020

UAZ сертифицировал пикап с автоматом

26 марта 2020
Porsche Macan 2015

Porsche отзывает более 5000 Macan в России

25 марта 2020

Из-за коронавируса автомобильная отрасль может умереть

25 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 цифрой по бездорожью
Тест драйв
23 марта 2020

Land Rover Discovery
"Цифрой по бездорожью"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 вектор развития
Тест драйв
20 марта 2020

УАЗ Patriot
"Вектор развития"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 4 9 9