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4 фев 2019

Автосамолет

Автосамолет

Что же Вы творите! Именно эти слова хочется сказать создателям странного транспортного средства-лимузина, который является продуктом скрещивания самолета и автомобиля

Американские тюнеры из компании Jetsetter взяли обычный бизнес-джет, отпилили от него крылья и поставили на четыре колеса. Наверное, это звучит просто, однако мастерами был проделан огромный объем работ. Например, подвеску для лимузина специалисты из Jetsetter разрабатывали и калибровали самостоятельно. К примеру, здесь применены оригинальные пружины, не встречающиеся ни в одной другой модели. Амортизаторы позаимствованы у неназванного американского полноразмерного пикапа.

Кстати, двигатель у этого агрегата автомобильный- 8-цилиндровый бензиновый двигатель, спецификации которого производитель не раскрывает. Интересно, что  там, где у самолета размещаются турбины, смонтированы сабвуферы музыкальной системы.  Общий вес у самолета-автомобиля равен пяти тоннам, а максимальная скорость находится на отметке в 100 километров в час. Это звучит странно, но самолет-автомобиль имеет право передвигаться по дорогам общего пользования.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Regnum

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