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28 сен 2020

Автошколы попросили ГИБДД доработать новые правила сдачи экзаменов на права

Автошколы попросили ГИБДД доработать новые правила сдачи экзаменов на права

С весны 2021 года в России должен вступить в силу новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права: предполагается исключение из практической части этапа «площадка» и введение единого испытания в городе. Однако, автошколы не готовы к внедрению новых правил

Ассоциации автошкол направили в МВД замечания к документу, поскольку нашли в нем много пробелов. В частности, отмечается отсутствие четких инструкций и параметров упражнений для водителей, которые содержат, например, действующие правила. В обращении представители Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) недоумевают, как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра «постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов».

В упражнении «остановка и начало движения на подъеме и спуске» не нормируется величина отката, пишут представители Федерации автошкол Татарстана. По текущим правилам для контроля отката экзаменатор ставит стойку в 30 см позади машины. Союз автошкол Москвы обратил внимание на упражнение «постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом»: идет речь о парковке к незанятой обочине или между двумя автомобилями? Непроработанной посчитали и систему штрафных баллов за ошибки во время экзамена — ей не хватает четких критериев оценки со стороны экзаменатора.

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