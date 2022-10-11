«Автотор» построит несколько новых предприятий для производства электрокаров

Калининградское предприятие «Автотор» продолжает активно застраивать территорию новыми корпусами.

На сегодняшний день на территории завода возводят здания для будущего литейно-механического завода, также параллельно идет строительство завода, где будут выпускать компактные электрокары. Кроме того, на территории «Автотора» появятся площадки по производству комплектующих.

К сожалению, мы по-прежнему не знаем о том, какие именно автомобили будут выпускаться на новой площадке. С большой долей вероятности речь идет о партнерстве с несколькими китайскими концернами – Geely и Chery.