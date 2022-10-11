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11 окт 2022

«Автотор» построит несколько новых предприятий для производства электрокаров

«Автотор» построит несколько новых предприятий для производства электрокаров

Калининградское предприятие «Автотор» продолжает активно застраивать территорию новыми корпусами.

На сегодняшний день на территории завода возводят здания для будущего литейно-механического завода, также параллельно идет строительство завода, где будут выпускать компактные электрокары. Кроме того, на территории «Автотора» появятся площадки по производству комплектующих.

К сожалению, мы по-прежнему не знаем о том, какие именно автомобили будут выпускаться на новой площадке. С большой долей вероятности речь идет о партнерстве с несколькими китайскими концернами – Geely и Chery.

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