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22 июн 2023

«Автотор» запустил собственное литейное производство

«Автотор» запустил собственное литейное производство

Калининградский автозавод хочет расширить свои возможности, открыв новый литейно-механический цех

Предполагается, что новое предприятие позволит укрепить технологический суверенитет России, так как завод станет выпускать максимально широкий ассортимент продукции — не только комплектующие для электромобилей и автомобилей, но и промышленное оборудование, например, для нефтяной или газовой отрасли.

Что касается мощности новой площадки, то ее оценивают в пять тысяч тонн цветного литья (ежегодно) и десять тысяч тонн чугунно-стального литья (ежегодно)

При написании новости использовалась информация:
Drom

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