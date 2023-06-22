«Автотор» запустил собственное литейное производство

Калининградский автозавод хочет расширить свои возможности, открыв новый литейно-механический цех

Предполагается, что новое предприятие позволит укрепить технологический суверенитет России, так как завод станет выпускать максимально широкий ассортимент продукции — не только комплектующие для электромобилей и автомобилей, но и промышленное оборудование, например, для нефтяной или газовой отрасли.

Что касается мощности новой площадки, то ее оценивают в пять тысяч тонн цветного литья (ежегодно) и десять тысяч тонн чугунно-стального литья (ежегодно)