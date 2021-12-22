"Автотор" готовится к выпуску собственных автомобилей

Как известно, калининградское предприятие «Автотор» в данный момент является сборочной площадкой для многих брендов, например, Kia. Впрочем, руководство завода хочет организовать и свое собственное производство

На «Автоторе» будут собирать электромобили. Как сообщает сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на губернатора Калининградский области Антона Алиханова, завод разрабатывает две модели. Первой будет некий городской ситикар, а второй – транспорт для людей с ограниченными возможностями. Отметим, что оба прототипа автомобилей уже созданы. При этом дизайн машин разрабатывался некими европейскими дизайн-студиями. Первая тестовая партия автомобилей уже будет собрана через два года.

Между тем, в тоже время «Автотор» готовится и к сборке электрокаров Kia и Hyundai. Так, первым электрокаром калининградской сборки может стать кросс-хэтч Kia EV6, который уже не раз появлялся на городских улицах.