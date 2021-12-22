Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2021

"Автотор" готовится к выпуску собственных автомобилей

"Автотор" готовится к выпуску собственных автомобилей

Как известно, калининградское предприятие «Автотор» в данный момент является сборочной площадкой для многих брендов, например, Kia. Впрочем, руководство завода хочет организовать и свое собственное производство

На «Автоторе» будут собирать электромобили. Как сообщает сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на губернатора Калининградский области Антона Алиханова, завод разрабатывает две модели. Первой будет некий городской ситикар, а второй – транспорт для людей с ограниченными возможностями. Отметим, что оба прототипа автомобилей уже созданы. При этом дизайн машин разрабатывался некими европейскими дизайн-студиями. Первая тестовая партия автомобилей уже будет собрана через два года.

Между тем, в тоже время «Автотор» готовится и к сборке электрокаров Kia и Hyundai. Так, первым электрокаром калининградской сборки может стать кросс-хэтч Kia EV6, который уже не раз появлялся на городских улицах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Жители США перестали закрывать свои машины

22 декабря 2021

Техосмотр отменен окончательно!

22 декабря 2021

Renault готовит масштабную премьеру

22 декабря 2021

Renault и Geely будут совместно работать над созданием гибридных автомобилей.

22 декабря 2021
Renault Logan CNG

Представлен метановый Renault Logan

22 декабря 2021
BMW M4 Coupe Competition (2021) вид сверху

BMW M готовит уникальный спорткар

21 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser 300 70th anniversary (2022) главное – манёвры! Тест драйв
21 декабря 2021

Toyota Land Cruiser
"Главное – манёвры!"
Jaguar F-Type - jaguar f-type convertible (2021) почему в кабриолетах есть смысл?
Тест драйв
18 декабря 2021

Jaguar F-Type
"Почему в кабриолетах есть смысл?"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 (2022) двуликий
Тест драйв
15 декабря 2021

Mercedes-Benz C-Class
"Двуликий "
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 7 3 5