"Автотор" начал менять оборудование для выпуска новых моделей

Калининградский «Автотор» заявил о запуске переналадки производственных мощностей в рамках подготовки к сборке новых моделей

Напомним, что до недавнего времени на данной площадке собирались автомобили BMW, Kia и Hyundai. К сожалению, в силу последних событий предприятие находилось в простое, сотрудников даже направляли на другие работы, вроде уборки клубники.

Собственно до конца нынешнего года завод рассчитывает запустить сборку сразу нескольких новых моделей, однако, судя по словам представителя «Автотора», она будет опытной: товарные машины появятся позже. При этом до сих пор неизвестно, какая именно компания выступила партнёром калининградского предприятия. С большой долей вероятности речь идет о сотрудничестве с Китаем.