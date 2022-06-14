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14 июн 2022

Автотор снова запускает производство автомобилей

Автотор снова запускает производство автомобилей

На калининградском предприятии до последнего времени собирались автомобили Kia, Hyundai и BMW, однако, перезапуск производства состоится лишь у "корейцев"

К сожалению, немецкий концерн еще в марте заморозил свое сотрудничество с Автотором по политическим причинам. Что касается корейских марок, то здесь конвейер был вынужден простаивать из-за нехватки деталей и проблем с логистикой. Правда, на днях, благодаря содействию региональных властей, на завод было доставлено несколько контейнеров запчастей, которых должно хватить для непрерывной сборки автомобиля вплоть до конца августа.

«Мы очень благодарны губернатору области Антону Алиханову за помощь в решении вопроса доставки контейнеров с комплектующими, которых мы ждали несколько месяцев. В сочетании с предпринимаемыми руководством "Автотора" мерами по загрузке персонала это позволит частично обеспечить занятость людей и работу конвейера в июле и августе. Но это ограниченный объем производства, поэтому говорить о возобновлении работы предприятия в штатном режиме пока рано», — заявили в пресс-службе «Автотора».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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