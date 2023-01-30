Автотор стал выпускать автомобили Kaiyi

Калининградская компания «Автотор» 30 января запустила выпуск товарных образцов автомобилей нового для России бренда — Kaiyi

Здесь вам необходимо знать два главных факта. Первый - бренд Kaiyi не возник из ниоткуда. Компания принадлежит концерну Chery и все автомобили строятся на базе узлов и агрегатов моделей материнского концерна. К примеру, седан E5, который встал на конвейер в Калининграде первым, по технике полностью повторяет Chery Arrizo 7. Даже по каркасу кузова и некоторым панелям обе модели унифицированы между собой.

Факт второй – машины собираются методом «отверточной сборки». То есть на «Автотор» поступают машинокомплекты, из которых уже конструирует полноценные машины.