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28 мар 2025

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о просьбе заблокировать возвращение Renault

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о просьбе заблокировать возвращение Renault
Автор фото: фирма-производитель

«АвтоВАЗ» официально опроверг сообщения о том, что компания якобы обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать на российский рынок Renault и другие иностранные бренды, покинувшие страну в 2022 году. Об этом заявил PR-директор завода Сергей Ильинский

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что автопроизводитель якобы опасается возвращения Renault из-за возможных сокращений рабочих мест. Напомним, французский концерн владел 68% акций «АвтоВАЗа» с 2016 по 2022 год, но после начала спецоперации на Украине продал свою долю с правом обратного выкупа в течение шести лет. Убытки Renault от ухода с российского рынка составили 2,3 млрд евро.

Несмотря на уход западных партнеров, «АвтоВАЗ» активно наращивает производство. По итогам 2024 года, компания выпустила 525 525 автомобилей, увеличив объем на 40%. Уровень локализации автомобилей LADA превысил 95%, что позволило заменить поставки из недружественных стран.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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