Автомобильный портал Motorpage
14 окт 2020

«АвтоВАЗ» поможет в создании родстера «Крым»

«АвтоВАЗ» поможет в создании родстера «Крым»

Тольяттинский госуниверситет, входящий в концерн «АвтоВАЗ», объявил о планах компании поддержать разработчиков первого отчественного родстера «Крым». По словам представителей университета, инженеры будут поставлять создателям автомобиля до 10 000 машинокомплектов в год, а также помогут в размещении технологической площадки для сборки модели на территории Тольятти

По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, мощностей учебного заведения достаточно, чтобы организовать производство несущих каркасов и крупных внешних панелей для родстера. Кроме того, инженеры университета имеют необходимый опыт, поскольку ранее построили два прототипа легких внедорожников «Сержант» на базе «Нивы».

При создании родстера «Крым» инженеры ТГУ планируют применить лазерную технологию для сварки и упрочнения отдельных металлических изделий трансмиссии, а также оборудовать автомобиль интеллектуальной системой управления освещением. По мнению специалистов, технологическая коллаборация со структорой «АвтоВАЗа» поможет запустить родестер «Крым» в реальное производство.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Sorento (2021)

Под «налог на роскошь» попадут еще несколько машин

14 октября 2020
Volkswagen Phaeton (2009)

В России отзывают Volkswagen Phaeton из-за отваливающейся крыши

14 октября 2020

Nissan назвал дату дебюта нового бюджетного кроссовера

14 октября 2020

В Москве запретят «грязные» грузовики

14 октября 2020
Volkswagen Taos (2022)

Представлен Volkswagen Taos

14 октября 2020

Audi не собирается оставлять ДВС в отставку

14 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое
Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"

Написано новостей:

2 6 8 6 8