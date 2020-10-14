«АвтоВАЗ» поможет в создании родстера «Крым»

Тольяттинский госуниверситет, входящий в концерн «АвтоВАЗ», объявил о планах компании поддержать разработчиков первого отчественного родстера «Крым». По словам представителей университета, инженеры будут поставлять создателям автомобиля до 10 000 машинокомплектов в год, а также помогут в размещении технологической площадки для сборки модели на территории Тольятти

По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, мощностей учебного заведения достаточно, чтобы организовать производство несущих каркасов и крупных внешних панелей для родстера. Кроме того, инженеры университета имеют необходимый опыт, поскольку ранее построили два прототипа легких внедорожников «Сержант» на базе «Нивы».

При создании родстера «Крым» инженеры ТГУ планируют применить лазерную технологию для сварки и упрочнения отдельных металлических изделий трансмиссии, а также оборудовать автомобиль интеллектуальной системой управления освещением. По мнению специалистов, технологическая коллаборация со структорой «АвтоВАЗа» поможет запустить родестер «Крым» в реальное производство.