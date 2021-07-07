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7 июл 2021

АвтоВАЗ будет выпускать гибриды и электромобили

АвтоВАЗ будет выпускать гибриды и электромобили

Невероятно, но факт, как говорится. Тольяттинский автомобильный гигант действительно пойдет на такой шаг. Более того, новая сфера производства будет освоена сравнительно в ближайшее время

Под термином «ближайшее время» мы подразумеваем 2027 год – именно эта дата названа определяющей. Важный момент – разработка электромобилей произойдет ровно тогда, когда будет внедрена новая платформа. «Мы переходим на новую платформу, которая к 2027-2028 годам позволит выпускать автомобили на бензине, метане, гибриды и полностью электрические», — цитирует портал Autonews главу компании, Николя Мора.

Заметим, что опыт в создании всех перечисленных типов транспортных средств у Lada уже есть.  В модельной линейке уже есть и метановые «Весты», и метановые же «Ларгусы». Более того, электромобили тоже выпускались, пусть и в крайне малых количествах. Вспомните модель Ellada, в основу которой легла обычная Kalina.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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