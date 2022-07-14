АвтоВАЗ готовится выпустить несколько моделей высокого класса

АвтоВАЗ при участии НАМИ намерен разработать целое семейство автомобилей класса С на новой платформе

Глава предприятия, Максим Соколов, сообщает, что проект носит долгосрочный характер и потребует серьезных инвестиций не только со стороны самого АвтоВАЗа, но и производителей комплектующих, и государственных структур. Занятно, но результатом должен стать «технологический суверенитет» российского автопрома.

Отметим, что так называемый «проект С» разрабатывался еще в конце девяностых годов, отчасти, отголоском тех разработок можно считать ныне существующую Lada Vesta.

Интересно, но в середине июля руководство АвтоВАЗа заявляло о возможности выпуска модели с электрифицированной силовой установкой либо полноценного электрокара.

