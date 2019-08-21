АвтоВАЗ и Mercedes переходят на электронные ПТС

Обе компании заявили о своей полной готовности перейти на электронные паспорта транспортных средств. О своих действиях компании отчитались на совещании Минпромторга по вопросам перехода на электронные документы

Свои намерения о скорейшем переходе на работу с электронными документами выразили и другие крупные автопроизводители, в том числе, японская Mazda, китайский Haval и калининградское предприятие «Автотор». Остальные производители, в соответствии с озвученным на совещании планом, должны будут перейти на ЭПТС в октябре 2019 года.

«Для покупателей процесс покупки и регистрации новых автомобилей с ЭПТС практически не меняется. За исключением того, что покупатель не получает на руки ПТС в бумажном виде — вместо этого номер ЭПТС вносится в договор купли-продажи, а после регистрации в ГИБДД указывается в по-прежнему выдаваемом Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Проверить существование ЭПТС и его статус каждый сможет на сайте www.elpts.ru по номеру паспорта или VIN автомобиля», — приводит портал Autonews слова заместителя министра промышленности и торговли Александра Морозова.