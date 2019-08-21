Автомобильный портал Motorpage
21 авг 2019

АвтоВАЗ и Mercedes переходят на электронные ПТС

АвтоВАЗ и Mercedes переходят на электронные ПТС

Обе компании заявили о своей полной готовности перейти на электронные паспорта транспортных средств. О своих действиях компании отчитались на совещании Минпромторга по вопросам перехода на электронные документы

Свои намерения о скорейшем  переходе  на работу с электронными документами выразили и другие крупные автопроизводители, в том числе, японская Mazda, китайский Haval и калининградское предприятие «Автотор». Остальные производители, в соответствии с озвученным на совещании планом, должны будут перейти на ЭПТС в октябре 2019 года.

«Для покупателей процесс покупки и регистрации новых автомобилей с ЭПТС практически не меняется. За исключением того, что покупатель не получает на руки ПТС в бумажном виде — вместо этого номер ЭПТС вносится в договор купли-продажи, а после регистрации в ГИБДД указывается в по-прежнему выдаваемом Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Проверить существование ЭПТС и его статус каждый сможет на сайте www.elpts.ru по номеру паспорта или VIN автомобиля», — приводит портал Autonews слова заместителя министра промышленности и торговли Александра Морозова.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Свободу электрокарам

21 августа 2019
Audi RS6 Avant 2020

Представлен новый Audi RS6 Avant

21 августа 2019

Двигатели автомобилей Aurus пойдут в авиацию

21 августа 2019

Спортивный Audi Q8. Его засекли!

21 августа 2019
Jeep Wrangler 2018

В России отзывают 1,7 тысячи автомобилей Jeep и Chrysler

21 августа 2019

В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

21 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019 Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"

Написано новостей:

2 4 0 4 2