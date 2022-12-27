В 2023 году на бывшей производственной площадке Nissan в Санкт-Петербурге, которой сейчас управляет АвтоВАЗ, выпустят до 10 тысяч автомобилей. Также российский концерн направит в развитие площадки серьезные инвестиции

Сообщается, что на конвейер встанут некие машины Lada - сегментов C и D класса. Причем будут выпускаться как седаны, так и кроссоверы. Впрочем, сам АвтоВАЗ разрабатывать машину не будет - скорее всего, новые автомобили будут закупаться в виде машинокомплектов из Китая. Может быть некие китайские автопроизводители договорятся о сотрудничестве и начнут осуществлять сборку на площадке Nissan.

"Оказать влияние на развитие тольяттинской линейки этот проект не должен. Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией АвтоВАЗа" - цитируют РИА "Новости" главу АвтоВАЗа, Максима Соколова.