Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2022

АвтоВАЗ инвестирует 40 миллиардов рублей в развитие завода Nissan

АвтоВАЗ инвестирует 40 миллиардов рублей в развитие завода Nissan

В 2023 году на бывшей производственной площадке Nissan в Санкт-Петербурге, которой сейчас управляет АвтоВАЗ, выпустят до 10 тысяч автомобилей. Также российский концерн направит в развитие площадки серьезные инвестиции

Сообщается, что на конвейер встанут некие машины Lada - сегментов C и D класса.  Причем будут выпускаться как седаны, так и кроссоверы. Впрочем, сам АвтоВАЗ разрабатывать машину не будет -  скорее всего, новые автомобили будут закупаться в виде машинокомплектов из Китая. Может быть некие китайские автопроизводители  договорятся о сотрудничестве и начнут осуществлять сборку на площадке Nissan.

"Оказать влияние на развитие тольяттинской линейки этот проект не должен. Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией АвтоВАЗа"  - цитируют РИА "Новости" главу АвтоВАЗа, Максима Соколова.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
GAC GS8

В Россию приехал новый GAC GS8

27 декабря 2022
Voyah Free

В России стартовали официальные продажи Voyah Free

27 декабря 2022
Arcfox Alpha-S

В Россию привезли китайские электрокары с огромным запасом хода

27 декабря 2022
Tesla Model Y 2021 вид сзади

Tesla потеряла более 80 миллиардов долларов за неделю

26 декабря 2022
Kia K5 GT

В Россию привезут очень мощные Kia K5

26 декабря 2022

Subaru представит новую Impreza на автосалоне в Токио

26 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell ET5 - skywell et5 (2022) «небохорошо» Тест драйв
24 декабря 2022

Skywell ET5
"«Небохорошо»"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди
Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 3 4