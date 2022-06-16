АвтоВАЗ может возобновить производство Renault Logan и Sandero под отечественной маркой

АВТОВАЗ по соглашению может выпускать седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero под своей маркой Lada, но пока изучает целесообразность такого шага.
«У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же, как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых компонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьезных временных ресурсов» - цитируют «Риа-Новости» главу АвтоВАЗа, Максима Соколова.
Напомним, что сейчас тольяттинский завод выпускает лишь Lada Granta в «упрощенной» комплектации - без подушек безопасности, блока ABS, кондиционера и.т.д. В то же время в оснащение такого автомобиля входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод боковых зеркал, крепления для детских сидений isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер и аудиоподготовка.